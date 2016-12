Auditions en narration pour des jeunes âgés entre 8 et 16 ans

Roxanne Jean, l’une des plus grandes narratrices au Québec, a fait ses débuts dans le métier il y a déjà plus de 25 ans. La voix de la Lavalloise est l’une des plus connues au Québec. En effet, nous pouvons l’entendre dans plusieurs centaines de publicités radiophonique et télévisuelle, dans des systèmes téléphoniques, de navigation (GPS) ainsi que dans des formations en ligne (e-learning). Afin de parfaire sa longue liste de projets tous plus grandioses les uns que les autres, Roxanne (madame Jean) a travaillé en étroite collaboration avec la célèbre auteure à succès Tanya Anne Crosby afin de donner vie à son illustre roman «AU NORD DE FOLLY-SUR-MER». Les livres de l’auteure américaine ont maintes fois été clamés meilleurs vendeurs par le New York Time ainsi que par le USA Today.

En plus de ses talents de narratrice, Roxanne Jean est également productrice et directrice vocale. Son expertise l’a menée à vouloir créer une équipe V.I.P jeunesse dans le but de créer une banque de voix hors-champ exclusive! Pour ce faire, des AUDITIONS seront organisées à l’attention de jeunes entre 8 et 16 ans, résidant dans les régions de Montréal et Laval. Roxanne (madame Jean) vous invite à inscrire votre enfant aux auditions via info@roxannejean.com et décrire en quelques phrases la raison faisant de lui un bon candidat! Les aptitudes requises afin de s’inscrire sont une bonne lecture et une bonne diction. Les cours de théâtre et de chant sont un atout.

Une chance unique de faire partie du monde de la narration tout en s'amusant!