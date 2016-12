Disparition d'une jeune fille de 15 ans

Le Service de police de Laval est à la recherche de Kelly Martin Nolet, 15 ans. Elle a été vu pour la dernière fois à Montréal le 29 juin 2016 vers 22 h 00 et n’a pas est revenue depuis.



Description physique et vestimentaire :

- Jeune fille de race blanche, parle français ;

- Elle mesure 1 m 55 (5’ 1’’) et pèse 45 kg (100 lb);

- Elle a les cheveux blonds et yeux bleus.



Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 160630 001.