Une femme portée disparue à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche de Lise Therrien 44 ans, disparue depuis le 29 juin 2016. Madame Therrien quitte son domicile vers 15 h 30 et son entourage n’a pas de nouvelle

depuis.

Descriptions physiques et vestimentaires:

- Femme race blanche, parle français;

- Elle mesure 1 m 65 (5' 5") et pèse 72 kg (160 lb);

- Elle a les cheveux bruns et les yeux pers.

- Dernière fois vue, elle portait un manteau long vert et brun, un pantalon gris, un sac

à main et des lunettes fumées.

Toute information permettant de retracer cette femme sera traitée confidentiellement via

la ligne 450 662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 160629 069.