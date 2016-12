Disparu recherché à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche de Dimos Zervos, 80 ans, qui souffre d’Alzheimer.

Le disparu est diagnostiqué Alzheimer depuis 3 mois et doit prendre des médicaments. Il aurait quitté à pied, sa résidence de Chomedey, mardi soir le 30 août vers 23 h. Il est connu pour jouer dans les machines à sous et peut se déplacer en autobus.



Description physique et vestimentaire :

- Homme d’origine grecque, parle l’anglais;

- Il mesure 1,80m (5’ 11’’) et pèse 54,5 kg (120 lb);

- Il a les cheveux blancs et les yeux bruns;

- Il est vêtu d’un jeans bleu, chandail bleu pâle avec des lignes blanches et des espadrilles.



Toute information concernant ce dossier sera traitée confidentiellement via la ligne information 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le LVL 160901 013. https://www.laval.ca/police/Pages/Fr/RechercheDisparu/disparition-dimos-zervos.aspx