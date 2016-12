Le Service de police de Laval recherche des victimes d'un proxénète

Le Service de police de Laval est à la recherche de victimes potentielles de Romuald Surin, alias « Buck », 24 ans.



Ce dernier a été accusé le 30 septembre 2016 d’avoir amené une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution et avoir fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution.



L’enquête démontre que le prévenu aurait pu faire d’autres victimes dans les environs de Laval et de Montréal.



Le prévenu a comparu le 3 octobre 2016 au Palais de justice de Laval et fait face à diverses accusations. Il sera de retour devant le tribunal le 6 octobre 2016 pour l’enquête de remise en liberté pro forma.



Toute information concernant ce dossier sera traitée confidentiellement au 450 662 INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 160902 043.