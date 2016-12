Jean Habel et Marie Montpetit soulignent le succès du Centre d'hébergement Rose-de-Lima

Dans le cadre de la démarche visant à améliorer l’organisation des soins et des services offerts aux aînés du Québec en CHSLD et à domicile, l’adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Crémazie, madame Marie Montpetit, a été mandatée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, pour visiter les milieux de soins qui présentent les meilleures pratiques au Québec.

Ainsi, madame Montpetit était de passage jeudi, le 29 septembre, au Centre d'hébergement Rosede-Lima situé au 280, boul. Roi-du-Nord à Laval, afin de recueillir de l’information et analyser les pratiques développées dans les différents établissements du Québec.

« Le Centre d'hébergement Rose-de-Lima présente d'excellentes pratiques en matière de soins et de services aux aînés. Nous pourrons assurément nous inspirer de plusieurs initiatives mises en place par ce centre pour améliorer les soins et services dans l'ensemble des CHSLD du Québec. La démarche initiée par notre gouvernement aura un impact bénéfique sur la qualité de vie des aînés », a déclaré madame Montpetit.

« Je tiens à féliciter le Centre d'hébergement Rose-de-Lima que j’ai eu l’occasion de visiter à plusieurs reprises. Je suis même de constater la qualité des intervenants et des soins. Ainsi, je suis fier de soutenir le Centre d'hébergement Rose-de-Lima dans ses projets, tels que l’ouverture de l’unité des soins palliatifs en avril 2015, ainsi que leur association des bénévoles qui améliore grandement la qualité de vie des résidents », souligne le député de Sainte-Rose.

Pour plus d'information sur la démarche visant à améliorer l’organisation des soins et des services offerts aux aînés du Québec en CHSLD et à domicile, nous vous invitons à consulter le lien suivant: www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1183