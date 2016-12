Cinquième édition du Tournoi de golf annuel au profit des élèves lavallois

Le 20 septembre dernier s’est déroulée la 5e édition du Tournoi de golf de la Fondation scolaire de Laval au Club de golf Ste-Rose sous la présidence d’honneur de Guy Laberge, directeur général des ventes, marchés publics et parapublics de Telus. Près d’une centaine de personnes ont participé à cet événement qui a permis d’amasser une somme de 17 500 $ afin de soutenir divers projets scolaires.

En effet, les fonds recueillis serviront au développement d’initiatives favorisant la persévérance scolaire, la créativité, la motivation, le développement et l’innovation dans les établissements de la Commission scolaire de Laval (CSDL).

Un énorme merci!

Cet événement a été possible grâce aux précieux donateurs : Langlois avocats, Bergeron Bouthillier Architectes, Morency, Société d’avocats, Services professionnels Brio, La Capitale groupe financier, Distribution FranKarl inc., Mme Francine Charbonneau, députée de Mille-îles et ministre responsable de la région de Laval, M. Jean Habel, député de Sainte-Rose, M. Jean Rousselle, député de Vimont, Restaurant Pizzédélic, Paquette & Associés, Huissiers de justice, Centre de formation Paul-Émile-Dufresne, Centre de formation horticole de Laval, Centre de formation Compétences-2000, Groupe Beaudet, École hôtelière de Laval et Banque Nationale du Canada.

La Fondation scolaire de Laval remercie les partenaires et les golfeurs pour leur participation à cet événement. Par votre engagement, vous permettez à davantage d’élèves lavallois de s’épanouir à travers de merveilleux projets.