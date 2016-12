Des témoins sont recherchés dans un dossier de meurtre à Laval

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public dans le dossier du meurtre de Ferdinando Belmonte. Nous désirons rencontrer les témoins qui ont porté assistance à la victime et un chauffeur de taxi qui aurait transporté, à son insu, le prévenu Mitchell Robert Cousins vers Montréal.



L’évènement est survenu le 28 juin dernier au 4806, Boul. Lévesque à St-Vincent-de-Paul.



À la suite de son arrestation, le 4 octobre en Ontario, Mitchell Robert Cousins 29 ans, a comparu ce matin au Palais de justice de Laval sous huit chefs d’accusation, dont meurtre au second degré, possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et 3 chefs de possession d’armes à feu. Cousins reviendra à la cour pour la suite des procédures le 8 novembre prochain.



Des éléments de l’enquête démontrent que les deux hommes se connaissaient et œuvraient dans le monde des stupéfiants et de la fraude.



Toute information concernant ce dossier sera traitée confidentiellement via la ligne-Info 450-662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le LVL160628 081.