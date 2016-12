Disparue de 17 ans recherchée à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche d’Amélie Lafrance 17 ans. Elle a été vue pour la dernière fois, le 17 octobre 2016 en soirée, dans le secteur de Pont-Viau.

La jeune femme aurait des fréquentations qui laisse craindre pour sa sécurité.



Descriptions physiques :



- Jeune fille de race blanche, parle français ;

- Elle mesure 1,50m (4’ 11’’) et pèse 41 kg (90 lb);

- Elle a les cheveux bruns et les yeux pers;

- Lunette de vue, tatouage d’un cœur sur un de ses poignets et piercing dans la langue.



Toute information permettant de retracer cette jeune fille sera traitée confidentiellement via la ligne info 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 161018 001