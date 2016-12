Journée portes ouvertes de la STL: Un succès sur toute la ligne!

Ce sont quelque 1 000 personnes qui ont découvert l’envers du décor de la Société de transport de Laval (STL), lors de la Journée portes ouvertes du 16 octobre dernier.

En plus de voir les installations de la STL, dont la concrétisation des travaux d’agrandissement du garage et de rénovation des bureaux administratifs, les visiteurs ont eu l’occasion de monter à bord de l’autobus 100 % électrique et de rencontrer des employés travaillant dans plusieurs secteurs d’activités. Les 80 employés bénévoles présents étaient composés de chauffeurs, superviseurs, mécaniciens, préposés-gareurs, contremaîtres, employés de l’entretien et employés de bureau.

« Cette journée de festivités m’a permis de rencontrer des centaines de citoyens attirés par le transport en commun et de m’entretenir avec eux, afin de mettre de l’avant tous les efforts mis par la Ville de Laval et la STL pour le développement de la mobilité active et durable à Laval », s’est réjoui M. David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL, qui se trouvait en compagnie de M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval.