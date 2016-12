Reprise du service régulier de la STL sur le boulevard Le Corbusier Nord

Bonne nouvelle! Dès le vendredi 28 octobre, les circuits d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) reprennent leur service régulier sur le boulevard Le Corbusier Nord, entre l’autoroute 440 et le boulevard Dagenais, à l’exception des arrêts au coin de la rue le Chatelier et au coin de la rue Monterey en direction nord, le temps de finaliser les travaux de la voie réservée.

Cette reprise est rendue possible en raison du devancement des échéanciers des travaux effectués dans le cadre de l’implantation de mesures préférentielles pour bus (MPB). Terminés à 85 %, les travaux sur le boulevard Le Corbusier comprenaient l’implantation de feux prioritaires aux autobus, l’aménagement d’une voie réservée en direction nord, le déplacement d’arrêts et d’abribus en aval des feux de circulation, la réfection et l’aménagement du boulevard, de même que l’intégration d’une piste cyclable bidirectionnelle.

Notons que la voie réservée en direction nord sera en fonction au cours des prochaines semaines, soit dès l’apparition des panneaux aériens. La STL rappelle l’importance de respecter la signalisation relative aux voies réservées.

La plupart des chantiers d’implantation de mesures préférentielles pour bus (MPB) se termineront à la fin du mois de décembre. Rappelons que les MPB incluent l’implantation d’un système de feux de circulation prioritaires aux autobus sur la quasi-totalité du réseau, l’implantation de voies réservées, l’ajout de voies d’évitement et l’installation de feux chandelles, de même que le déplacement de certains arrêts et abribus de l'amont vers l'aval de l’intersection.