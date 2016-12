Appel aux citoyens : Laval est mobilisé en matière de réussite éducative

Le gouvernement du Québec organise actuellement de vastes consultations publiques afin de développer la toute première Politique favorisant la réussite éducative. Ces consultations étant d’une importance majeure pour définir les priorités en matière d’éducation dans les années futures, c’est toute la population qui est invitée à donner son avis sur la question en remplissant, entre autres, un questionnaire en ligne avant le 10 novembre prochain.

La Commission scolaire de Laval (CSDL), qui compte plus de 52 000 élèves, jeunes et adultes, constitue un acteur de premier plan en matière d’éducation sur le territoire. C’est pourquoi elle lance un appel à la population pour solliciter sa participation aux consultations publiques, et ce, afin de démontrer à quel point la région de Laval est mobilisée pour la persévérance et la réussite de ses élèves.

Pour la présidente de la CSDL, Louise Lortie, ces consultations représentent une chance inouïe de sensibiliser le gouvernement sur les particularités et les enjeux de notre région ainsi que sur les besoins de nos élèves : « Nous observons une augmentation constante d’élèves allophones, handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Notre taux de décrochage n’a jamais été aussi bas, mais il nous reste encore du travail à accomplir pour atteindre nos cibles de réussite. Avant même de faire leur entrée à la maternelle, un nombre important d’enfants présentent davantage de vulnérabilités qu’ailleurs au Québec. Ces réalités engendrent nécessairement des besoins qui ne pourront être comblés que grâce à la concertation et la synergie des partenaires lavallois. C’est tous ensemble que nous pourrons contribuer à définir la vision lavalloise de la Politique sur la réussite éducative. »

En effet, pour la Commission scolaire de Laval, ces consultations permettront assurément de mettre en lumière cette volonté commune et propre à Laval de considérer l’ensemble des enfants comme autant de projets d’avenir que nous voulons voir réussir. L’ensemble de la communauté lavalloise doit être mobilisé et déployer les efforts nécessaires à l’épanouissement et la réussite de nos enfants. C’est pourquoi la participation du plus grand nombre de Lavallois à ces consultations est si importante.

Celles-ci ont pour objectifs de susciter des réflexions sur ce que devraient être les priorités pour la réussite éducative, de faire émerger de nouvelles idées et de développer une vision commune et innovante de la réussite éducative, qui s’inscrit de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.

D’autres outils de consultations sont également déployés par le gouvernement comme des rencontres dans chacune des régions, le dépôt de mémoires et la possibilité de répondre à la question « si vous étiez ministre. » Tous les détails se trouvent sur le site Internet du ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur à education.gouv.qc.ca.