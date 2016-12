Dès janvier, voyagez gratuitement au centre-ville de Laval

En adoptant le budget 2017 de la Société de transport de Laval (STL), le conseil municipal de Laval concrétise le projet d’une navette gratuite pour tous au centre-ville de Laval.

Accès gratuit à la ligne 360

Dans le but d’encourager les déplacements actifs et d’assurer la connectivité des différents pôles du centre-ville de Laval, la STL, en partenariat avec la Ville de Laval, offrira le transport gratuit sur la ligne 360, et ce, à compter du 7 janvier 2017. La ligne sera en opération les fins de semaine durant l’année, et 7 jours sur 7 en période estivale. Rappelons que l’initiative de la ligne 360 est née d’un partenariat en 2016 avec les acteurs du secteur récréotouristique lavallois qui souhaitaient faciliter l’accès aux principaux attraits locaux.

Budget 2017

Le budget de fonctionnement 2017 de la STL, en hausse de 5,8 %, s’établit à 144,6 M$ alors que le Plan triennal d’immobilisations s’élève à 165,4 M$. L’augmentation moyenne des tarifs STL est de 1,7 % qui inclut le gel du tarif au comptant et l’augmentation des tarifs d’abonnements mensuels de la STL ainsi que les blocs de 8 droits de passage. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 1er janvier 2017. « Cette majoration des tarifs sera donc en deçà du taux d’inflation anticipé. Parallèlement, le budget 2017 prévoit une hausse de l’offre de service de 1,4 %. De plus, avec l’implantation des mesures préférentielles pour bus (MPB), dont 14,4 kilomètres de voies réservées aux autobus, les clients peuvent s’attendre à un réseau de transport plus performant », de souligner M. David De Cotis, président du conseil d’administration.

Dans une perspective de continuité, le cadre financier présenté permet de mettre en place des moyens pour atteindre les objectifs stratégiques de la STL ; soit d’augmenter l’achalandage de façon supérieure à l’augmentation de la population lavalloise et de réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) par kilomètre parcouru, d’ici 2018.

Mentionnons, en terminant, que la Ville de Laval demeure un acteur incontournable dans le développement du réseau de transport lavallois. En plus de soutenir la STL sur le plan financier, la Ville de Laval participe à la mise en place de projets d’envergure sur son territoire. Pour 2017, la contribution financière de la Ville augmente de 7,3 % pour s’établir à 70,2 M$. « Ce qui confirme la volonté de l’administration municipale de faire du transport collectif un élément clé de la mobilité durable à Laval », d’ajouter M. De Cotis.