Dernier espoir pour la survie du seul centre de ressources périnatales situé à Laval

La perspective que Mieux-Naître à Laval (MNL), seul centre de ressources périnatales (CRP) situé dans cette région, doive fermer ses portes a suscité une mobilisation générale qui est dorénavant rassemblée en coalition : la Coalition POUR NOS BÉBÉS.



La Coalition POUR NOS BÉBÉS n’a qu’une seule revendication : Demander au gouvernement de faire en sorte que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval obtienne les crédits nécessaires au financement du seul CRP sur son territoire afin d’assurer la continuité des services dès l’année 2017-18, pour son volet économie sociale (activités marchandes dont les tarifs sont modulés selon le revenu pour demeurer accessibles) de même que pour ses activités communautaires gratuites.



Pour obtenir réponse à sa revendication, la Coalition POUR NOS BÉBÉS porte une pétition, parrainée par le député de Vimont, M. Jean Rousselle, sur le site de l’Assemblée nationale du Québec. « Nous espérons que le gouvernement entendra l’appel de nos partenaires et de notre clientèle qui augmente constamment » affirme Lysane Grégoire, directrice de l’organisme.



En effet, le taux de fréquentation aux diverses activités offertes a augmenté de 42 % entre les six derniers mois de l’exercice 2015-16 et les six premiers mois de l’exercice en cours ; les revenus de l’entreprise d’économie sociale, quant à eux, ont gonflé sur la même période de 47 %. Depuis l’ouverture de ses portes à l’été 2015, MNL a desservi plus de 400 familles et ce avec très peu de publicité. « On sent de plus en plus que la satisfaction de la clientèle et le bouche à oreille font leur œuvre ! » précise Caroline Durocher, coordonnatrice aux services chez MNL.



Rappelons que le seul CRP à Laval se développe depuis 2009 et qu’il est le fruit d’une démarche partenariale concertée qui en a fait une priorité dans le Projet clinique 2011-2016 de la région. MNL constitue un maillon important du continuum de services offerts aux familles lors de la période périnatale, c’est-à-dire avant, pendant et après la naissance d’un bébé. Les CRP offrent des services alternatifs et complémentaires à ceux dispensés par le réseau public de la santé. Les CRP mis en place entre 1998 et 2003, ailleurs au Québec, sont financés conjointement par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) et les usagers. Rappelons également que le MSSS a décidé de participer à la mise en place des CRP et de les financer notamment pour se doter d’un outil pour actualiser la Politique de périnatalité du Québec.



Par ailleurs le MSSS affirme qu’il souhaite « que le budget d’économie sociale disponible pour les CRP puisse être bonifié », tout comme il appuie les démarches du Réseau des CRP du Québec « afin que le financement des CRP existants soit consolidé et que de nouveaux CRP, comme celui de Laval, puissent se développer. »



Considérant ces souhaits ministériels et les surplus budgétaires annoncés par le gouvernement ces dernières semaines, l’équipe de Mieux-Naître à Laval nourrit sa confiance que la subvention espérée sera bientôt annoncée et que les services pourront se poursuivre pour le bénéfice des familles de Laval. « Ce serait d’ailleurs une avancée concrète dans le cadre de la démarche conjointe de Ville de Laval et du CISSS de Laval pour l’adoption d’une Politique régionale de développement social » souligne Angèle Trudeau, présidente de MNL.