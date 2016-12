Le comité exécutif de la Ville de Laval recommande l’adoption d’un cadre de gestion en art public

Une bonne nouvelle pour le domaine des arts et de la culture à Laval : le comité exécutif va recommander au conseil municipal d’adopter un cadre de gestion en art public.

« Éléments phares de notre patrimoine, les œuvres monumentales témoignent de notre identité collective, et l’art public assure la présence de la beauté dans nos milieux de vie. Nos concitoyens seront donc rassurés et fiers de savoir que ce cadre de gestion veille à leur pérennité », mentionnait Raynald Adams, conseiller municipal de Renaud et membre du comité exécutif responsable du dossier culturel.

Rappelons que la Ville de Laval est propriétaire de 58 œuvres d’art public et de 60 œuvres à caractère commémoratif. L’ensemble de ces acquisitions et le traitement de la collection se feront maintenant grâce à des balises officielles et des ressources dédiées.

Six principes directeurs

L’adoption du cadre de gestion en art public assurera désormais une saine gestion de l’art public à tous les niveaux. En effet, le document définit toutes les étapes du processus d’acquisition ou d’intégration de l’art public sur le territoire ainsi que les approches pour la conservation et la mise en valeur des œuvres. L’ensemble des actions associées au cadre de gestion est guidé par les six principes directeurs suivants :

· Valoriser le territoire

· Favoriser l’équité

· Reconnaître l’apport des artistes

· Viser l’adhésion des citoyennes et citoyens

· Encourager une cohésion municipale

· Assurer une gestion responsable