Arrestation d’un multirécidiviste de vol dans des véhicules

Le Service de police de Laval a procédé à l’arrestation d’un homme pour 5 vols dans des véhicules au centre d’achat le Carrefour Laval.



Le 10 janvier 2017, vers 19 h 08, une dame rapporte au 911 qu’un suspect rôde près d’un camion à l’aide d’une lampe de poche dans le stationnement Nord du Carrefour Laval. Grâce à la description fournie par le témoin et le travail rapide des patrouilleurs et des enquêteurs, le suspect a été pris en chasse à bord d’un véhicule et arrêté près du cinéma Collossus. La grande majorité des biens retrouvés à bord de son véhicule ont été remis à leur propriétaire.



Le prévenu, Djvenson Lafontant, est connu par notre Service pour des crimes semblables. Il a comparu hier pour vols, bris de condition et possession d’outils de cambriolage et reviendra à la Cour pour l’enquête caution.



Pour déposer une plainte de vol, nous vous invitons à contacter votre poste de quartier ou le 911.

Toute information reliée à un crime sera traitée confidentiellement par la Ligne-Info 450 662‑INFO (4636) ou le 911.