CF Carrefour Laval est en mode printemps avec une exposition unique de robes florales

CF Carrefour Laval est fière d’annoncer le lancement d’une nouvelle exposition unique en son genre dans son jardin intérieur où les visiteurs pourront y admirer dix créations où la mode s’inspire du printemps pour se réinventer et surprendre. Les robes composées de fleurs sont réalisées en partenariat avec dix étudiants en design de mode du Collège LaSalle et seront exposées du 8 février au 7 mai 2017.



Un défi printanier pour la relève mode

Pour marquer le retour hautement anticipé du printemps, CF Carrefour Laval a mis au défi les étudiants en design de mode du Collège LaSalle de créer une robe de soirée mettant en vedette les fleurs de son jardin intérieur. Dix finalistes ont été sélectionnés pour produire des robes florales qui sont exposées dès le 8 février dans le jardin de CF Carrefour Laval. De ce nombre, trois étudiants dont le design s’est particulièrement démarqué auprès des juges ont remporté des bourses d’études offertes par Cadillac Fairview totalisant 8000$. Cette collaboration a permis à CF Carrefour Laval de soutenir la relève locale de manière créative et réitérer sa position de référence mode au Québec.

« Nous sommes heureux de nous associer au Collège LaSalle pour célébrer en grand l’arrivée du printemps et mettre en valeur le jardin, un espace clé et incontournable de CF Carrefour Laval », raconte Jacqueline Kost, directrice générale, CF Carrefour Laval. « Cette initiative fait partie de notre engagement continu de surprendre et d’émerveiller nos visiteurs en leur proposant de nouvelles expériences visuelles qui positionne CF Carrefour Laval comme la destination magasinage par excellence. »

« CF Carrefour Laval est un incontournable en matière de mode, donc il s’agissait d’une collaboration tout à fait naturelle. De plus, ils ont lancé un beau défi à nos étudiants et nous sommes particulièrement fiers de nous associer à eux pour le lancement de leur jardin printanier », raconte François Bousquet, directeur, École Internationale de mode, arts et design, Collège LaSalle.

Partager l’arrivée du printemps sur les médias sociaux

Du 9 février au 3 mars, les visiteurs pourront encourager la relève du Collège LaSalle en votant pour leur robe favorite. Pour participer, les visiteurs peuvent publier la photo de leur création préférée sur Facebook ou Instagram en utilisant le mot-clic #EnModeCarrefour afin de courir la chance de gagner l’une des trois cartes-cadeaux CF la carte SHOPPING! d’une valeur de 200 $.

Pour tous renseignements supplémentaires, visitez cfcarrefourlaval.com.