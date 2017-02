Près de 40 cm depuis dimanche à Laval

L’île Jésus a reçu près de 40 cm de neige depuis dimanche dernier, et de nouvelles accumulations de 2 à 7 cm sont attendues d’ici la fin de la journée. L’ensemble des employés, soit 250 employés de jour et 118 de nuit, ainsi que la totalité des équipements disponibles sont en place présentement pour assurer la sécurité des usagers du réseau routier. La Ville compte également sur l’appui de l’ensemble de ses entrepreneurs contractuels.



« Les conditions météorologiques sont exceptionnelles cette semaine, mais nous faisons tout en notre possible pour offrir un niveau de service satisfaisant aux Lavallois et aucun effort n’a été négligé. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des employés affectés au déneigement, lesquels ont redoublé d’efforts depuis les derniers jours et poursuivront leur travail sans relâche jusqu’à la fin des opérations », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.



Tassement de la neige et entretien des trottoirs

Les précipitations reçus dimanche et hier ont été tassées des voies publiques dans un délai de 24 heures, tel que prévu dans la Stratégie neige.



Au niveau des trottoirs, la quantité importante de neige reçue rend les opérations extrêmement difficiles, ce qui explique que certains trottoirs situés sur des artères principales n’aient pas encore été complètement dégagés. La Ville demande d’ailleurs la collaboration des citoyens et des entrepreneurs en déneigement privés afin de respecter la réglementation interdisant de déposer la neige dans la rue et sur les trottoirs. En plus de ralentir considérablement les opérations, ce geste empêche le passage des tracteurs à trottoirs dans plusieurs secteurs.



D’ici la fin de la journée, tous les trottoirs des boulevards, artères principales et rues collectrices, soit les voies catégorisées comme P1 et P2, seront dégagés. Quant aux trottoirs situés sur des rues résidentielles (P3), ils sont entretenus lors des opérations d’enlèvement de la neige, comme prévu dans la Stratégie neige lorsque l’accumulation dépasse 15 cm.



Enlèvement de la neige

Le soufflage avait été exécuté plus de 60 % la semaine dernière, et les opérations se sont poursuivies lundi et mardi. Les voies réservées, les grands axes nord-sud et les accès aux écoles ont été faits en priorité.



Hier, les opérations d’enlèvement ont été suspendues afin de permettre aux équipes de procéder au tassement de la neige. Elles ont repris cependant hier soir, dès 19h30, et se poursuivront sans relâche jusqu’à samedi. Conformément à la loi 430, les employés cols bleus devront alors prendre un temps d’arrêt afin de ne pas dépasser le maximum de 70 heures par semaine. Les opérations reprendront dimanche et se poursuivront jusqu’à ce que la neige ait été ramassée sur l’ensemble du territoire lavallois.



Pour plus de détails sur les étapes du déneigement et pour suivre les opérations en cours, visitez le www.neige.laval.ca.