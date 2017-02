L’Hôpital juif de réadaptation se distingue en matière de soins aux victimes d’accident vasculaire cérébral

L’Hôpital juif de réadaptation (HJR) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a réussi haut la main le programme Distinction - Services aux victimes d'AVC d’Agrément Canada. Ce programme reconnaît les établissements qui font preuve d’excellence sur le plan clinique et offre un engagement exceptionnel à l’égard du leadership en matière de soins aux victimes d'accident vasculaire cérébral.



En février 2016, la Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA et DP) du CISSS de Laval a soumis une demande de reconnaissance à ce programme de distinction pour son volet des services de réadaptation à l’interne.



« La visite d’évaluation, d’une durée de trois jours, a été menée par deux experts en décembre 2016 et fut un grand succès. Le volet des services de réadaptation à l’interne de l’HJR a obtenu un taux de conformité de 97,14 % », a annoncé monsieur Gary Stoopler, directeur des programmes de DI-TSA et DP, lors de la dernière séance du conseil d'administration du CISSS de Laval qui s’est tenue le 26 janvier. Monsieur Stoopler a également profité de cette tribune pour souligner sa reconnaissance envers les membres de l’équipe AVC de l’HJR et leur indiquer qu’il était fier du travail accompli par chacun d’entre eux.



Dans leur rapport, les évaluateurs ont mentionné que l’Hôpital juif de réadaptation jouissait d’une très bonne réputation dans la région du Montréal métropolitain et faisait preuve d’un engagement et d’une détermination marqués à l’égard de l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et services dispensés.



Afin de conserver le statut d’organisme ayant réussi le programme de distinction, l’établissement devra transmettre, tous les six mois, des données découlant de ses indicateurs de rendement. Une visite des évaluateurs est prévue tous les quatre ans.



Les normes d’excellence rigoureuses et hautement spécialisées du programme Distinction – Services aux victimes d’AVC d’Agrément Canada ont été élaborées en collaboration avec le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires et sont fondées sur les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales des soins de l'AVC.



Le programme AVC de la direction des programmes de DI-TSA et DP du CISSS de Laval offre des services à une clientèle adulte nécessitant une réadaptation intensive pour des déficiences et des incapacités dues à un accident vasculaire cérébral. Il offre des services de réadaptation fonctionnelle intensive, d’adaptation et d’intégration socioprofessionnelle, socio-résidentielle et communautaire à environ 275 patients par année.