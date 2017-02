Du 4 au 12 mars, déplacez-vous gratuitement au centre-ville de Laval

Bonne nouvelle! Pour la relâche scolaire, vous pourrez vous déplacer gratuitement avec la ligne 360, et ce, toute la semaine. En effet, du 4 au 12 mars notre ligne touristique, qui permet déjà aux Lavallois de visiter les différents attraits touristiques du centre-ville de Laval, sera exceptionnellement en opération pour le plus grand plaisir des vacanciers.

Afin d’encourager toute la famille à se déplacer activement, la STL a opté pour un horaire élargi de sa navette du centre-ville pour stimuler les déplacements de tous de façon simple, écologique et sécuritaire. Du 4 au 12 mars, les départs de la ligne se feront aux 25 minutes, de 10 h à 22 h tous les jours sauf les dimanches de 10 h à 18 h. Il est important de souligner que d’autres lignes sont disponibles pour tous dans ce secteur. Les lignes 42, 56, 60, 61, 66 et 70 sont aussi en opération pour permettre à tous les clients de profiter pleinement du réseau de transport de la STL. La tarification habituelle est en vigueur.

Tarification familiale : une offre exclusive sur tout le réseau

Un adulte qui paie son droit de passage peut être accompagné de cinq enfants âgés de 11 ans et moins, qui eux, voyagent gratuitement. En plus de la relâche, cette politique est également en vigueur à l’année toutes les fins de semaine, les jours fériés et tous les jours de l’été. Profitez-en!

Pour connaître le tracé et les horaires de la ligne 360, visitez le stl.laval.qc.ca.