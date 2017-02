Place Bell : une websérie et une journée portes ouvertes

La première capsule de la websérie sur la Place Bell, animée par Philippe Bond et mettant en vedette le maire de Laval, Marc Demers, est lancée aujourd’hui sur les réseaux sociaux. M. Demers profite de la courte vidéo pour s’exprimer sur l’ouverture officielle de l’amphithéâtre, toujours prévue pour septembre 2017, en mentionnant que l’échéancier des travaux et le budget établis seront respectés.



Dans la même vidéo, M. Demers réitère l’importance de ce bâtiment multifonction comportant une patinoire de dimension olympique et une de dimension de la Ligue nationale de hockey (LNH), en plus d’un grand amphithéâtre : « En matière de loisirs et de sports, c’est une place unique au Canada. Il va y avoir de l’activité sept jours par semaine à la Place Bell et la population de Laval y sera présente. » Les associations sportives et les ligues adultes pourront aussi évoluer dans cet édifice à la fine pointe de la technologie.



Journée portes ouvertes

En septembre prochain, la population sera conviée à une journée portes ouvertes. La date choisie sera annoncée dans les prochains mois. Cet événement festif sera l’occasion de visiter l’intérieur du bâtiment grâce à un tour guidé, alors que de l’animation égaiera aussi le parvis de l’amphithéâtre. « Nous souhaitons que les Lavallois s’approprient la Place Bell, un jalon d’envergure dans le développement sportif et culturel de notre ville », précise Sandra Desmeules, membre du comité exécutif. Lors de cet événement, les visiteurs découvriront toute la diversité de ce complexe, où seront présentés du hockey, des événements communautaires et sportifs et du divertissement culturel comme des concerts ou des spectacles familiaux et théâtraux.



Site Web placebell.ca revampé

Dès aujourd’hui, le nouveau site Web www.placebell.ca est en ligne. Le site est l’endroit privilégié où trouver toute l’information concernant la Place Bell et ses différents services : la location de glaces communautaires, les spectacles, le hockey du Rocket de Laval, la configuration des glaces, de l’amphithéâtre et toutes les autres composantes. Évolutif, le site Web sera complété dans les prochains mois par un calendrier d’événements et des fonctionnalités y seront ajoutées afin d’offrir la possibilité d’effectuer des réservations ou l’achat de billets en ligne.