Relâche scolaire à Laval : une offre qui défie les conditions météorologiques !

La relâche scolaire lavalloise aura lieu du 6 au 10 mars prochain. Quel casse-tête lorsque dame Nature jongle avec les saisons! Voici donc des suggestions de sorties pour parer à la pluie, à la neige ou au soleil.



Dans les bibliothèques…

En plus du prêt de livres, de DVD, de CD, de revues et de jeux vidéo, les neuf bibliothèques lavalloises prévoient plusieurs activités pour la relâche. Rencontre avec l’auteur Luc Gélinas, ateliers de confection de savons et de bonbons pétillants, cours d’espionnage, cinéma popcorn et plus encore ! Horaires et inscription au www.bibliotheques.laval.ca.



À la Maison des arts…

Pourquoi ne pas profiter de la relâche par faire une sortie culturelle? Les Foutoukours proposent LES BROS, un spectacle de clowns acrobatiques pour toute la famille qui sera présenté le 5 mars à 14 h. Le 12 mars, c’est au tour du Théâtre Motus de présenter son spectacle de marionnettes et théâtre d’ombre Nombril, destiné aux 3 ans et plus.

Des ateliers créatifs seront également offerts le 8 mars (public ado) et le 11 mars (public parents et enfants) au coût de 4 $. Information au www.maisondesarts.laval.ca.



Dans les arénas…

Dans tous les arénas de Laval, des périodes de patinage et de hockey libres sont réservées aux enfants, aux adolescents ou aux adultes.



Dans les piscines…

En attendant l’été, pourquoi ne pas organiser une sortie à la piscine? Des heures prolongées sont offertes pour le bain libre et les corridors de nage aux endroits suivants :

· Centre sportif Honoré-Mercier (Sainte-Rose)

· Centre sportif Josée-Faucher (Laval-des-Rapides)



Au Centre de la nature…

Si le temps le permet, plusieurs activités extérieures seront offertes au Centre de la nature, comme du patinage, le ski de fond, le ski alpin, la glissade et la marche. Le samedi 4 mars à 19 h, les citoyens sont invités à apporter couvertures et chaises pliantes pour vivre l’expérience d’un cinéma hivernal en plein air. C’est sur la scène du Village des arts que sera diffusé le film d’animation Comme des bêtes. Dans la serre tropicale, à l’abri et à la chaleur, une exposition vivante de reptiles sera présentée le 8 mars. Les 5 à 14 ans sont également invités à la serre d’animation afin d’apprendre l’art des semences. Enfin, près de la ferme, un parcours de mini-golf et des jeux gonflables seront installés tous les après-midi de la semaine.



Au parc…

Le 7 mars de 10 h à 16 h, les sportifs pourront enfiler leurs patins et se donner rendez-vous en famille à la patinoire réfrigérée du parc Émile pour le Rocket Fest. Au programme : patinage et hockey libre, concours d’habiletés sur glace, structure gonflable et plus. Le lendemain, soit le 8 mars, de 10 h à 16 h, le Fest’hivernal s’empare du parc des Prairies pour où seront offertes des activités de toutes sortes, dont un cirque polaire, du maquillage, des tours en carriole, une structure gonflable, des jeux d’adresse et plus encore.



À la cabane à sucre…

Pas besoin de faire beaucoup de route pour se sucrer le bec. La berge aux Quatre-Vents (4 mars, de 10 h à 16 h), la berge des Baigneurs (10 mars, à 12 h) et le parc Prince-Rupert (11 mars, à 13 h) proposent des évènements à saveur d’érable. En plus de l’incontournable tire sur neige, plusieurs activités seront au programme, dont la prestation de chansonniers, des parcours animés et des jeux de toutes sortes.