Info-circulation : fermeture de la sortie vers le boulevard de la Concorde sur l’autoroute 15, direction nord

Le mercredi 15 mars, la Ville de Laval commencera les travaux d’aménagement d’une partie de son centre-ville. La première phase comporte le réaménagement de la bretelle de l’autoroute 15, direction nord, située au sud du boulevard de la Concorde.



Changement de sortie pour les automobilistes

Les automobilistes en provenance de la voie de service de l’autoroute 15, direction nord, habitués de prendre la sortie « Boul. de la Concorde » seront dirigés vers la sortie suivante, « Boul. Le Corbusier », et ce, jusqu’en septembre 2017.



Mesures pour les piétons et les cyclistes

Le trottoir et la piste cyclable sur le boulevard de la Concorde seront fermés entre les boulevards Armand-Frappier et de l’Avenir. Afin d’assurer la sécurité des usagers, une navette sera disponible sur ce tronçon entre 6 h et 18 h si le trottoir et la piste cyclable ne sont pas accessibles.



Planifiez vos déplacements. Visitez le www.travaux.laval.ca pour les détails sur la réalisation des travaux.