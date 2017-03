Les aînés de St-François auront l’occasion de participer à de nouvelles activités et projets grâce à des subventions fédérales totalisant 32 506 $

Angelo Iacono, député de la circonscription d’Alfred-Pellan, a annoncé hier que trois organismes de sa circonscription se sont vus octroyer une aide financière afin d’acheter ou remplacer de l’équipement. Cette annonce a été faite au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jean‑Yves Duclos, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) qui veille à ce que les aînés puissent profiter de la qualité de vie de leur collectivité et y contribuer par leur participation dans des activités sociales et leur vie active.



Voici les projets :



Organisme: Le Club d’âge d’or St-François-de-Sales

Titre du projet: Remplacement et amélioration du matériel

L’organisme souhaite remplacer et améliorer son matériel de mise en forme pour les aînés.

Montant : 1 496 $



Organisme : Le Cercle des Fermières de Saint-François

Titre du projet : Amélioration des équipements

L’organisme achètera un métier à tisser pour faciliter et améliorer les techniques de tissage.

Montant : 6 010 $



Organisme : Fabrique Saint-Noël-Chabanel

Titre du projet : Amélioration de la salle principale du centre communautaire

L’organisme effectuera la réfection de son plancher et remplacera ses chaises afin de poursuivre diverses activités.

Montant : 25 000 $



« Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les aînés canadiens puissent participer à des activités communautaires qui répondent à leurs besoins et à leurs champs d’intérêt, tirent parti de leurs ressources et expériences collectives et favorisent leur participation sociale. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous finançons des projets comme ceux de St-François pour que des aînés puissent participer à des activités communautaires qui sont utiles et les tiennent actifs », précise Angelo Iacono.



Le gouvernement du Canada affecte environ 35 millions de dollars au programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) dans le but de financer près de 1850 projets communautaires qui ont été approuvés à la suite de l’appel de propositions de 2016-2017. Depuis 2004, le PNHA a financé près de 19 700 projets dans des centaines de collectivités dans l’ensemble du Canada, pour un investissement total du gouvernement du Canada d’environ 417 millions de dollars.