Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 22 mars 2017.

Travaux futurs de 3,5 M$ sur le boulevard Industriel

Les membres du comité exécutif ont référé au conseil municipal un projet décrétant une dépense et un emprunt pour l'exécution des travaux de construction de trottoirs, de bordures, de piste cyclable, de réfection de chaussée, de marquage de chaussée et de modification de feux de circulation sur le boulevard Industriel, entre le boulevard Dagenais Ouest et la rue Cunard, et décrétant un emprunt de 3 556 000 $ à cette fin.



Statistiques de la construction pour les mois de janvier et février 2017

Le comité exécutif a pris acte du rapport du Service de l'urbanisme concernant les statistiques de la construction pour les mois de janvier et février 2017. Notons que pendant les mois de janvier et février 2017, le Service de l'urbanisme a délivré 53 permis de construction pour de nouvelles habitations totalisant 83 nouveaux logements. La valeur déclarée pour ces nouvelles résidences atteint 30,7 M$. Pour la catégorie ICI (industrie, commerce, institution), un permis a été délivré pour de nouveaux bâtiments, pour une valeur de 600 000 $. Dans le cas des améliorations aux bâtiments existants (toutes catégories), 175 permis de construction ont été délivrés pour une valeur totale de 38,3 M$. Les investissements globaux pour l'ensemble de ces permis de construction s'élèvent maintenant à 69,5 M$ comparativement à 72 M$ et à 289,5 M$ pour les mois de janvier et février 2016 et 2015. Le nombre de demandes de permis enregistrées pour les mois de janvier et février 2017 s'élève à 294 comparativement à 268 et à 265 pour les mêmes mois en 2016 et 2015. Parmi ces demandes, les nouvelles constructions résidentielles totaliseront 417 nouveaux logements pour les mois de janvier et février 2017 comparativement à 172 et 373 pour les mêmes mois en 2016 et 2015.



Intégration des activités de Agriculture Laval à la Ville

Les membres du comité exécutif ont accordé une aide financière pouvant atteindre 25 000 $ à Agriculture Laval (AGRIL) pour la préparation des documents légaux visant la cession de ses biens meubles et immeubles à la Ville de Laval et pour sa dissolution (résolutions, états financiers, etc.). Rappelons que par la résolution CE-2015/4194, adoptée le 25 novembre 2015, le comité exécutif s'est engagé à poursuivre la mission

d'Agriculture Laval et à intégrer une table de concertation ou un comité consultatif portant sur le remembrement agricole à même l'organigramme de la Direction générale adjointe du développement économique de la Ville dans l'éventualité où Agriculture Laval acceptait de procéder à sa dissolution.



Priorités d’interventions en matière de développement social et culturel

Les membres du comité exécutif ont approuvé les priorités d'interventions annuelles de la Ville de Laval en matière de développement social et culturel dans le cadre du soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, et ce, pour 2016-2017 et pour 2017-2018, conformément aux dispositions de l'Entente relative au Fonds de développement des territoires, soit le :

- Développement de pôles d'animation en muséologie scientifique;

- Développement culturel;

- Soutien à la concertation locale et régionale;

- Développement social.



Laval devient spécialiste du bâtiment durable

Les membres du comité exécutif ont accepté que Laval adhère au Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) comme spécialistes du bâtiment durable. Les spécialistes du bâtiment durable sont des sociétés et des organisations qui utilisent le système d'évaluation LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour leurs projets de durabilité et qui contribuent à l'amélioration continue de ce système par leur adhésion au CBDCa. Les avantages offerts comprennent l'accès à de l'information essentielle sur la certification LEED et aux services professionnels dont ils ont besoin, ainsi que l'admissibilité à tous les autres avantages offerts aux membres du CBDCa pour aider les employés à maintenir leurs agréments professionnels et à participer à l'industrie.



Aide financière à ZØGMAf.bro

Une aide financière de 15 000 $ a été accordée à ZØGMA, un collectif de folklore urbain et une compagnie professionnelle de danse, dans le cadre de l'activité Des ponts culturels, d'une rive à l'autre. Ce soutien financier permettra d'atteindre les objectifs suivants :

- soutenir la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et en favoriser le rayonnement;

- promouvoir la vie culturelle lavalloise;

- favoriser la diffusion des productions artistiques lavalloises et soutenir le rayonnement des créateurs, des interprètes;

- promouvoir le travail des artistes lavallois.



Réunions publiques du comité exécutif

Rappelons que chaque semaine, le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Raynald Adams (Renaud), Aline Dib (Saint-Martin) et Virginie Dufour (Sainte-Rose), se réunit pour prendre des décisions sur des sujets variés.