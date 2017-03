La 8e édition de Petits bonheurs Laval prend son envol

La fabuleuse aventure du festival Petits bonheurs Laval est enfin de retour! Pour une huitième année, la Maison des arts de Laval organise ce populaire rendez-vous culturel des tout-petits, qui se déroulera du 5 au 14 mai prochain dans Chomedey, Renaud-Coursol, Pont-Viau, Laval-des-Rapides, Saint-François et Laval-Ouest.

Petits bonheurs donne la chance à des centaines d’enfants de 0 à 6 ans d’apprivoiser les arts, sous le regard complice des adultes.

« Je suis heureuse que la Ville de Laval accueille le festival Petits bonheurs. L’épanouissement des enfants passe aussi par le goût de la culture, et il est important pour nous de soutenir ces activités auprès de nos tout-petits lavallois », mentionnait Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin, responsable du dossier de la jeunesse.

Pendant dix jours, Laval sera en fête! Cette année, les spectacles musicaux sont à l’honneur, tant sous forme d’explorations sonores ou spatiales que multimédia. Marionnettes, théâtre d’ombres, ateliers, cinéma en pyjama, contes et animations en plein air : il y en a pour tous les goûts!

Sept spectacles prendront l’affiche, dont trois créations entièrement musicales. Concertino Pannolino, une production belge, invitera les bébés de moins de 1 an et leurs parents à plonger dans un univers musical enveloppant, doux et chaleureux. Fonoformies de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) jeunesse, a imaginé un chemin interactif et ludique parsemé de découvertes sonores, pour les enfants de 1 à 4 ans. Enfin, le Moulin à musique offrira une création qui allie musique et jeu théâtral : Créatures, pour les plus de 4 ans à la MDA.

Finalement, pour clôturer le festival et souligner de belle façon la fête des Mères, un pique-nique festif et familial est organisé le dimanche 14 mai à la Maison des arts de Laval.



Un festival bien implanté dans son milieu

L’une des clés du succès de Petits bonheurs Laval réside dans la collaboration et les liens développés avec plusieurs organismes de quartier, toujours fidèles à vouloir rejoindre les familles issues de milieux moins favorisés.

Petits bonheurs Laval est présenté par la Ville de Laval et est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine Canada.



Partenaires d’affaires : Cosmodôme, Courrier Laval, La Presse +, Office national du film du Canada, Télé-Québec. Pour liste complète des partenaires associatifs, voir la brochure.

La Ville de Laval est membre du Réseau Petits bonheurs, implanté dans plusieurs villes et régions du Québec.

Programmation complète : maisondesarts.laval.ca, sous l’onglet Petits bonheurs.

Billetterie : 450 667-2040