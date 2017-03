Nouveau service de taxis collectifs à l’essai dans Saint-François

Dès le 3 avril 2017, la Société de transport de Laval (STL) offrira un tout nouveau service de taxis collectifs sur appel dans le quartier de Saint-François, à Laval. En effet, le projet à l’essai T19 desservira une portion du quartier de Saint-François reliant l’intersection des rues Duchesneau et La Périère à l’intersection de la rue l’Harmonie et de l’avenue Marcel-Villeneuve dans le but de desservir la clinique médicale Saint-François.

La mise en place de ce nouveau service est née d’une concertation entre la STL et le regroupement de Citoyens Saint-François en action. « Depuis 2015, plusieurs démarches et discussions ont été entreprises avec ce comité : des ajustements du service de la ligne 22 sur la montée Masson pour se rendre à l’école Leblanc et, à partir du 3 avril, un service de taxis collectifs T19, pour un accès rapide et efficace à la clinique médicale Saint-François située sur l’avenue Marcel-Villeneuve, sera mis à l’essai », s’est réjoui M. David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL. « Nous sommes heureux de soutenir la communauté du quartier de Saint-François en offrant un service plus accessible et plus sécuritaire », a-t-il ajouté.

Fonctionnement du T19

Ce service sera offert la semaine et le samedi. Le trajet, les arrêts ainsi que l’horaire du taxi collectif sont déterminés à l’avance en fonction des heures d’ouverture de la clinique médicale Saint-François et permettent les correspondances avec le réseau régulier de la STL. Les clients désireux d’utiliser ce service doivent réserver une place sur un départ prévu à l’horaire du taxi collectif sur appel, en communiquant avec la Co-Op Taxi Laval, au numéro 450 688-8700.

La réservation doit être faite 30 minutes ou plus avant l’heure du voyage. Pour utiliser ce service, le client doit être à l’arrêt demandé selon l’horaire et présenter, au chauffeur de taxi, une carte OPUS valide sur le réseau de la STL.

Renseignements : stl.laval.qc.ca, onglet Horaires et trajets.