Le Parti Laval mobilise les étudiants du Collège Montmorency

La Communauté jeunesse du Parti Laval s’est mobilisée au Collège Montmorency en compagnie du chef du Parti Laval, Michel Trottier, afin de sonder l’avis des étudiants sur le développement de leur ville et d’encourager leur participation politique en vue des prochaines élections, le 5 novembre prochain. Le tout s’est déroulé dans l’Agora du CÉGEP lors du trou à l’horaire des étudiants, de 11h30 à 14h.



Importance de la communauté étudiante

Andréanne Fiola, étudiante au CÉGEP Montmorency et candidate dans Sainte-Rose était sur place, accompagnée de Louis-Philippe Beaulac, président de la Communauté jeunesse, ancien président de l’association générale des étudiants de Montmorency (AGEM). Pour le chef du Parti Laval, Michel Trottier, l’écoute de la jeunesse est un incontournable pour le bon développement de la Ville.

« La ville de demain doit se construire avec les jeunes. Un vrai dialogue politique doit avoir lieu, pour assurer le développement d’une ville qui correspond tant aux besoins actuels qu’à la vision des prochaines générations. Si on veut innover, se moderniser et s’améliorer, les jeunes doivent être consultés, et ça n’a pas été assez fait jusqu’à maintenant », s’est exprimé M. Trottier.

La candidate de Sainte-Rose, Andréanne Fiola, abonde en ce sens en dénonçant l’absence des propositions adressées aux jeunes par l’administration Demers.

« Peu de jeunes ont voté aux dernières élections municipales, conséquemment le maire Demers et son parti proposent peu de projets susceptibles de nous intéresser. On parle encore de Vaillancourt et de la corruption à Laval, alors que le Parti Laval regarde vers l’avenir, avec des propositions concrètes pour améliorer la qualité de vie des citoyens, pour faire de Laval une ville verte, audacieuse et technologique. C’est un parti dynamique qui souhaite innover avec la participation de notre génération ».

Mobilité: un enjeu de premier plan

Les centaines d’étudiants qui ont défilé devant le kiosque du Parti Laval ont dénoncé les enjeux de mobilité sur le territoire lavallois. Une préoccupation partagée par le chef du Parti Laval, qui souhaite améliorer l’ensemble des moyens de transport sur tout le territoire de Laval.

« Pendant trop longtemps, on a favorisé l’auto solo. Encore aujourd’hui, il reste énormément de travail pour améliorer l’expérience des cyclistes, des piétons, des conducteurs et des usagers du transport en commun. Nous avons d’excellentes propositions à faire à ce sujet durant la campagne électorale. L'option du transport actif et collectif doit devenir plus attrayante que la voiture », a mentionné M. Trottier.

Une bière à saveur politique

La communauté jeunesse du Parti Laval se réunira ce jeudi, le 6 avril prochain de 18h à 20h, aux 3 brasseurs du Centropolis, afin de discuter des enjeux lavallois dans une ambiance décontractée.