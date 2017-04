La Ville fière d’appuyer deux institutions majeures de Laval

Dans le cadre de deux ententes pluriannuelles, la Ville de Laval est heureuse de remettre à l’Université de Montréal une contribution de 600 000 $ et à la Fondation Cité de la Santé, une contribution de 200 000 $ pour 2017. L’entente avec l’Université de Montréal, d’une durée de neuf ans, s’inscrit dans le cadre de l’implantation du programme éducationnel à son campus situé près du métro Montmorency. Celle survenue avec la Fondation Cité de la Santé est d’une durée de dix ans et vise particulièrement l’acquisition d’équipements par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

« Ces deux institutions occupent une place centrale dans le milieu socioéconomique lavallois. Nos contributions financières en reflètent toute l’importance. Avec le campus de l’Université de Montréal, Laval bénéficie de la présence d’une institution de savoir remarquable qui, par son offre de formation dans les secteurs de l’éducation, des services psychosociaux et de la santé, particulièrement en sciences infirmières, contribue à consolider notre secteur des sciences de la vie. De plus, grâce à notre contribution, nous savons que la Fondation Cité de la Santé est plus en mesure d’acquérir des équipements à la fine pointe si importants pour notre communauté. Les deux réunis constituent des employeurs de choix qui contribuent à faire de Laval un pilier en matière de santé et de sciences de la vie au Québec. », a mentionné le maire de Laval, Marc Demers.

« Ce campus de Laval est une extraordinaire réussite, souligne Éric Filteau, vice-recteur aux finances et aux infrastructures de l’Université de Montréal. Notre partenariat avec la Ville de Laval a permis de répondre à d’importants besoins en formation dans la région. Avec plus de 5 000 étudiants par année, sans compter les activités culturelles et communautaires, le succès est au rendez-vous ».

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’engagement soutenu de la Ville de Laval afin de réaliser notre mission, soit de contribuer à l’amélioration des soins et des services du CISSS de Laval », a déclaré Alain Demers, directeur général de la Fondation Cité de la Santé.

À propos du Service du développement économique de la Ville de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil et le soutien des entreprises et des entrepreneurs afin de stimuler la croissance des emplois et des entreprises aux bénéfices durables des Lavallois. Plus de détails à www.lavaleconomique.com.