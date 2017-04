De nouvelles façons de communiquer avec la Ville

Dans un souci d’accessibilité et d’optimisation de son service aux citoyens, la Ville de Laval a adhéré à l’application mobile Voilà! Signalement et a amélioré son formulaire de contact en ligne. L’application et le nouveau formulaire permettent notamment d’envoyer rapidement toute demande à la municipalité et de joindre une photo pour appuyer la requête.



« À l’ère du numérique et de l’instantanéité, nous sommes très fiers d’améliorer l’expérience citoyenne en offrant aux Lavallois de nouveaux moyens rapides pour joindre leur Ville via le Web et les appareils mobiles », souligne le maire de Laval, Marc Demers.



L’application mobile Voilà! Signalement : comment ça fonctionne?

Laval s’ajoute aujourd’hui à la centaine de villes du Québec qui utilisent déjà cette application offerte gratuitement dans l’App Store et sur Google Play. Lampadaire brisé, graffiti, nid de poule : en quelques étapes seulement, Voilà! Signalement permet de signaler tout problème non urgent à la Ville à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette électronique. À l’aide de la géolocalisation, les citoyens peuvent identifier une adresse municipale à proximité du problème. Ils peuvent ensuite sélectionner la nature de celui-ci, ajouter une description et prendre une photo. La demande sera finalement acheminée à la Ville.



Un formulaire renouvelé au www.laval.ca

Le formulaire de contact en ligne, disponible sous l’onglet Nous joindre du site Internet de la Ville, a été complètement modernisé afin de permettre aux citoyens de le compléter à partir de n’importe quel type d’appareil mobile et d’y joindre un fichier. En tout temps et pour toute requête, commentaire ou demande d’information, les Lavallois n’ont qu’à remplir ce formulaire pour que leur demande soit traitée dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception.



Maintenant quatre façons de joindre la Ville

Outre ces deux outils numériques, les Lavallois peuvent toujours formuler une requête en composant le numéro de téléphone 311, et ce, 365 jours par année. Ils peuvent également se rendre en personne au Comptoir multiservice, situé au 1333, boulevard Chomedey. Les agents du 311, qui reçoivent en moyenne près de 250 000 demandes par année, répondent à tous les citoyens qui désirent obtenir de l’information, transmettre une requête ou adresser un commentaire à la municipalité.