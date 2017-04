Les Nomades du Collège Montmorency honorés par une motion à l’Assemblée nationale du Québec

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation, M Saul Polo, a présenté une motion en l’honneur des Nomades de basketball division 1, équipes féminines et masculines du collège Montmorency, afin de souligner leurs récents titres de champions provinciaux et nationaux. Une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants ont fait le déplacement jusqu’à Québec, afin d’assister à ce moment mémorable, suite à une invitation du Premier ministre lui-même lors de sa visite au collège Montmorency le 24 mars dernier.

Les Nomades ont donc assisté à la période de questions à l’Assemblée nationale le 5 avril 2017, au terme de laquelle Saul Polo a présenté une motion afin de souligner les exploits sportifs des deux équipes. Rappelons que le 5 mars dernier, les équipes féminines et masculines remportaient les championnats provinciaux, offrant alors un premier doublé en 11 ans au collège Montmorency. Quelques jours plus tard, l’équipe masculine remportait le championnat national, ajoutant le titre de champion canadien à ces honneurs.

Un grand moment pour le sport collégial québécois

Il s’est agi d’un grand moment pour le sport collégial québécois qui n’avait jamais dans le passé, été mis à l’honneur d’une telle manière à l’Assemblé nationale du Québec.

Les Nomades ont par la suite eu l’opportunité de passer un moment en compagnie du Premier ministre, Philippe Couillard, de la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David puis de la ministre Responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau. Ces derniers sont venus saluer et échanger avec les deux équipes des Nomades, et recevoir chacun un chandail de basket portant leur nom.

Suite à ce moment mémorable vécu par les Nomades, ces derniers ont été invités au salon de la Présidence où la vice-présidente elle-même, Madame Maryse Gaudreault, les a accueillis dans le cadre d’un cocktail donné en leur honneur.

« Ce fut un honneur pour les étudiants-athlètes et la direction du Collège Montmorency d’être accueillis à l’Assemblée nationale du Québec suite à l’invitation du premier ministre Philippe Couillard. La motion de félicitations de Saul Polo restera un moment marquant chez les Nomades qui étaient présents. Ils comprennent davantage comment qu’en sport tout comme en politique l’effort, l’engagement et l’enthousiasme sont des valeurs essentielles à contribuer à la réussite d’objectifs collectifs. » a déclaré Yves Carignan, directeur des affaires étudiantes au collège Montmorency.

Pour Saul Polo, il s’agissait d’honorer l’excellence et la persévérance inspirante de ces jeunes athlètes aux parcours brillants.

«Je suis honoré d’avoir dédié ma première motion présentée devant l’Assemblée nationale du Québec, aux Nomades du Collège Montmorency afin de souligner leurs récents exploits sportifs. De tels exploits académiques et sportifs se doivent de rayonner à la hauteur des efforts et des sacrifices fournis par ces athlètes. Ils font notre fierté et nous devons le leur signifier clairement ! » a déclaré le député de Laval-des-Rapides.