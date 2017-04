Les Aliments Distrobec se distinguent dans la catégorie Distributeur/Grossiste

Le 6 avril dernier, l’entreprise, Les Aliments Distrobec, a remporté le prestigieux concours Dumanis de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval dans la catégorie Distributeur/Grossiste. L’organisation a su se démarquer grâce au caractère exceptionnel lié à la performance de l’ensemble de la gestion de son entreprise dans le commerce de gros et de distribution. Rappelons que le concours Dunamis, contribue à mobiliser les entreprises de Laval, à les faire rayonner et à reconnaître leurs efforts et leur persévérance.

« Au cours des derniers mois, nous avons redoublé d’efforts afin d’accroître les ventes, les emplois et l’offre des produits de l’entreprise. Cette distinction est le fruit de nos accomplissements. Nous sommes très fiers de cette croissance et entrevoyons l’avenir avec optimisme!», affirment Pierre-André Dubeau et Jean-Philippe Cantin, propriétaires des Aliments Distrobec.

Le fondateur M. Berger a su s’entourer de bons leaders au fil des années. M. Dubeau veille aux bonnes relations avec les fournisseurs, alors que M. Cantin assure les liens avec les chefs cuisiniers. Depuis 7 ans, ces deux entrepreneurs aguerris partagent la même passion et la même vision. En 2015, ils deviennent officiellement propriétaires de l’entreprise.



20 ans de passion et de distribution

Depuis 1997, Les Aliments Distrobec s’engage à approvisionner les restaurateurs en viande fraîche de qualité provenant de fournisseurs tels que : cerf de Boileau, porc du rang 4, le canard du Lac Brome et plus encore.

Aujourd’hui, c’est plus de 160 restaurateurs qui ont l’occasion de choisir parmi un vaste choix de 500 produits sélectionnés. Toujours à l’affût du meilleur arrivage de viandes du Québec et de l’Ouest canadien, l’entreprise travaille étroitement avec des producteurs locaux, d’ici et d’ailleurs, qui pratiquent l’élevage dans le respect et le bien-être animal.

L’authenticité, la fraîcheur des produits offerts par Distrobec ainsi que la livraison en moins de 24 heures sont leur marque de commerce. Grâce à l’agrandissement du territoire de distribution qui s’étend de Montréal et ses environs, à Sherbrooke et Québec, l’entreprise connaît une forte croissance.



À propos des Aliments Distrobec

Les Aliments Distrobec est un distributeur de viandes réputées au Québec. Depuis 1997, ses dirigeants établissent des liens de confiance avec les producteurs locaux et des restaurateurs de Montréal et des environs. Eux seuls connaissent les secrets des plus grands chefs. L’entreprise s’engage à livrer rapidement des produits frais, de viandes sélectionnées, à des chefs de restaurants de renom. Le but est simple : satisfaire les papilles gustatives de tous les gourmets.