Salon Voyage 2017 : votre prochaine destination avant les vacances

Le Collège Montmorency sera l’hôte de l’annuel Salon Voyage 2017. Il ouvrira ses portes aux passionnés de voyage le 25 avril prochain, de 12 h à 14 h, à l’agora. Présenté par les étudiants de 2e année en Techniques de tourisme, celui-ci s’annonce très prometteur. Vous seront alors présentées plusieurs destinations internationales, juste à temps pour le début des vacances. Tant les étudiants que les plus curieux auront la chance d’y découvrir les splendeurs du monde.



Les visiteurs pourront en apprendre plus sur les diverses cultures internationales et discuter avec les futurs techniciens. Ces derniers répondront avec plaisir et rigueur à leurs questions concernant les destinations touristiques moins connues. Les visiteurs découvriront une dizaine de pays, de même que leurs attraits. En prime, ils auront la chance de découvrir un kiosque sur le tourisme durable, animé par un enseignant qualifié et expert du sujet, désireux de sensibiliser les foules.



« Le défi des étudiants est de jouer sur le côté attractif de leur kiosque. Les visiteurs veulent quelque chose de tangible, veulent vivre une expérience », souligne Alexandre Lemire-Larose, ancien étudiant du programme, en faisant allusion au secret du succès d’un tel Salon.



L’activité est gratuite. Tirage d’un prix de présence. Le Collège est accessible par métro et par autobus (terminus Montmorency). Les stationnements du Collège et du terminus sont également disponibles pour ceux qui se déplaceront en voiture. L’agora est accessible par l’entrée principale du Collège (porte 3).



Avis aux intéressés, le 25 avril, le Collège Montmorency est LA place où il faut être. C’est LA prochaine destination avant vos vacances!