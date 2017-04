Forum jeunesse sur la radicalisation et l’extrémisme violent au Collège Montmorency

Voir la galerie de photos

Les 21 et 22 avril derniers, se sont réunis au Collège Montmorency une trentaine de jeunes du secondaire et du collégial, accompagnés de leurs professeurs de philosophie et d’éthique et culture religieuse, afin d’approfondir leur réflexion sur le thème Médias, propagande et radicalisation dans le cadre du Forum sur la radicalisation et l’extrémisme violent.

Ce forum vise à développer chez les jeunes une conscience plus éclairée des enjeux démocratiques actuels et un esprit critique dans une perspective d’éducation à la citoyenneté. Les participants ont pu s’y préparer grâce à la trousse pédagogique mise à leur disposition et aux conférences d’experts organisées en amont du Forum.

Au terme de leurs échanges, les jeunes ont conclu qu’il était urgent de former des citoyens bien informés, capables de vérifier la validité des sources d’information. Ils demandent que l’on favorise une éducation axée sur le développement d’un esprit critique en matière d’information et suggèrent que les journalistes reçoivent une formation spécifique sur certains sujets qu’ils couvrent. Notons finalement qu’ils souhaitent voir les journalistes soumis à un code de déontologie. Ils ont produit un « avis jeunesse » présentant le bilan de leurs réflexions qui sera rendu public prochainement.

Le Forum est organisé par le Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent, en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde.

