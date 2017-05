À l’occasion d’une tournée dans Laval pour constater les dégâts et venir localement en aide aux sinistrés des crues printanières dans l’Ouest de Laval, le chef de l’Opposition officielle et chef d’Action Laval, Jean-Claude Gobé, félicite le dur travail de tous les intervenants et honore leur efficacité.

Lors de cette tournée, Jean-Claude Gobé a eu l’occasion de s’entretenir avec les très nombreux intervenants de la sécurité civile et de la Ville de Laval, au centre de commandement et dans les rues inondées. « C’est lorsque nous sommes confrontés à une crise que nous pouvons constater l’efficacité de nos services d’urgence et de sécurité civile », a déclaré Jean-Claude Gobé, « sans oublier la centaine de cols bleus appelés sur le terrain et les très nombreux bénévoles organisés et spontanés venus en aide à leurs voisins ».

En conclusion, Jean-Claude Gobé souhaite réitérer tout son support aux citoyens touchés par cette crise historique à Laval : « je suis de tout cœur avec vous. Je vous invite à accorder toute votre confiance à ceux qui vous viennent en aide, ils ont prouvé leur professionnalisme et leur efficacité ! ».