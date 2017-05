Une jeune Lavalloise remporte 250 000 $ avec un billet de la loterie Grande Vie reçu en cadeau!

Mme Marianna Teudor, de Laval, a remporté un lot de 250 000 $ au tirage de la loterie Grande Vie du 1er mai. C’est son père qui lui avait offert le billet en cadeau.

Le père de Mme Teudor achète régulièrement des billets de loterie et les offre en cadeau aux membres de sa famille. C’est lui qui a vérifié le billet en prenant un imprimé des résultats chez un détaillant. En voyant que les numéros étaient les mêmes, il a cru à une erreur et pensait s’être trompé au moment de prendre la feuille des résultats. Heureusement, c’était bel et bien vrai!

La gagnante profitera de ce gain pour payer ses études et investir dans l’achat d’un condo.