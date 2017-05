Inondations à Laval: Plusieurs détours prévus sur le réseau de la STL

À la suite des récentes accumulations d’eau et de l’état d’urgence local décrété à Laval, la Société de transport de Laval (STL) a dû modifier le tracé de certaines lignes d’autobus dans les secteurs touchés par les inondations.



Les secteurs touchés sont :

Sainte-Dorothée

L’arrêt situé à la gare Sainte-Dorothée : l’embarquement et le débarquement se font du côté du stationnement incitatif de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) pour les lignes 26, 76, 402, 404 et 903.



Fabreville Ouest

Plusieurs arrêts sur le boulevard Sainte-Rose, entre l’autoroute 13 et le boulevard Arthur-Sauvé, sont touchés par les inondations et causent des détours sur les lignes 73, 76, 402 et 903.



Chomedey (Île Paton)

Plusieurs arrêts de la ligne 20 ne sont pas desservis sur la promenade des Îles.



Transport adapté

Veuillez prendre note que le service du transport adapté est maintenu. Cependant, comme pour l’ensemble du réseau routier, il se peut que certaines destinations soient inatteignables. Pour réserver, veuillez communiquer avec notre Centre de réservations au 450 973-3111.



Taxis collectifs

De la même façon, le service de taxis collectifs est maintenu, mais les zones sinistrées demeurent inatteignables. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Co-Op Taxis Laval au 450 688-8700.