La Ville de Laval remporte de nouveau un mérite Ovation

La Ville de Laval a décroché son second Mérite Ovation, cette fois-ci pour son système de gestion électronique des sommaires décisionnels (GESD). Ce prestigieux honneur lui a été remis dans le cadre des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se déroulaient à Montréal les 4 et 5 mai derniers. Rappelons qu’en 2016, Laval s’était mérité le prix dans la même catégorie pour sa démarche d’accompagnement en transformation organisationnelle.



Pour Marc Demers, maire de Laval, le système est un outil novateur au service de la population lavalloise : « La gestion électronique des sommaires décisionnels améliore la traçabilité et la communication des décisions à l’ensemble de nos publics, incluant les citoyens, a-t-il souligné. L’outil est donc au service de la transparence de notre administration, à laquelle nous accordons une importance primordiale. » Pour Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Laval, le système illustre avant tout le professionnalisme qui se déploie au sein de l’administration : « Le système de GESD favorise l’efficacité du processus décisionnel et la collaboration entre les élus et les fonctionnaires », a-t-il affirmé, soulignant par ailleurs le travail de toute l’équipe ayant participé à sa création, sous la gouverne de Linda Beaupré, chef de division à la gestion documentaire.



Pour une gestion professionnelle et écologique

Le système de GESD permet la gestion électronique complète du processus décisionnel des instances municipales, de la préparation des sommaires décisionnels jusqu’à la conservation aux archives, en passant par la tenue de séance du comité exécutif et du conseil municipal. Le système développé à l’interne par la Ville de Laval a permis à l’administration d’atteindre ses objectifs en matière de traçabilité des décisions, de transparence et d’efficacité.



Le système encadre la création et l’annotation des sommaires décisionnels, en plus de la coordination des étapes de la préparation des ordres du jour, des procès-verbaux et des résolutions. Il améliore ainsi l’efficacité du travail des fonctionnaires et des élus, tout en favorisant une meilleure communication des décisions. En réduisant au minimum l’utilisation de papier, GESD devient un outil écologique cohérent avec les préoccupations de développement durable de l’administration lavalloise.



Le mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec

Ce prix souligne le fruit du travail de municipalités québécoises qui ont su mettre de l’avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Soulignons que la Ville de Laval remporte un mérite Ovation pour une deuxième année consécutive, en reconnaissance de ses efforts constants en vue de l’amélioration du professionnalisme, de l’intégrité et de la transparence de ses processus décisionnels.