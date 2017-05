Le C.I.EAU sélectionné aux Prix Cascade 2017 de l’Association canadienne des centres de sciences

C’était le 6 mai dernier à Toronto que l’ACCS concluait son 15e Congrès annuel avec la remise des prix Cascade qui récompensent des réalisations exceptionnelles d’organisations dans l’ensemble du Canada. Même s’il n’a pas remporté les grands honneurs, le C.I.EAU est fier d’avoir été sélectionné parmi les candidats aux prix Cascade de l’ACCS dans les catégories Meilleure exposition ou meilleur spectacle – petite institution et Meilleur programme – petite institution.

Pour Louis Beaupré, président du conseil d’administration du C.I.EAU qui était à Toronto pour cet événement, « le simple fait d’être nominé et reconnu par l’autorité canadienne des centres de sciences pour nos deux pôles d’activités est une déjà très bonne chose. C’est une première pour notre organisation et cette reconnaissance met en lumière le travail exceptionnel des bénévoles et des employés au cours des dernières années. »

L’exposition Le chemin de l’eau

Dans la catégorie Meilleure exposition ou meilleur spectacle – petite institution, le C.I.EAU était en compétition avec le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, le Vancouver Aquarium Marine Science Centre, The Exploration Place (Colombie-Britannique) et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. C’est Sherbrooke qui a été lauréat.

EcoleRaymond (81)Exposition phare du C.I.EAU, Le chemin de l'eau : de la rivière à la rivière permet aux visiteurs de parcourir dix thématiques à travers lesquelles ils suivent le chemin de l'eau en milieu urbain. L’exposition est composée de pièces de collection, de textes colorés, de questions, de jeux et de modules interactifs. Les thématiques illustrent l'évolution du traitement de l'eau potable, de son captage à la rivière en passant par les multiples étapes de purification, de distribution, et jusqu'à son utilisation à la maison et son traitement précédant le retour au cours d'eau

Le programme pédagogique du C.I.EAU

Dans la catégorie Meilleur programme – petite institution, le C.I.EAU était en compétition avec le HR MacMillan Space Centre de la Colombie-Britanique et le Discovery Centre de la Nouvelle-Écosse. C’est le Discovery Center qui a été lauréat.

Depuis 2008, le C.I.EAU a développé un ensemble d’activités pédagogiques destinées aux écoles du primaire et du secondaire. Ces activités scolaires et dynamiques sensibilisent les élèves face aux enjeux de l’eau et stimulent leur esprit scientifique. Les questions de l’utilisation responsable de l’eau (activité Compareau) et de la production et de la distribution de l’eau potable (activité « Eau » Eleves_au_Labeau_Cprght_CIEAUsecours des Eauvillois) sont abordées. Pour sa part, l’activité Science, techno et station d’eau permet aux jeunes de simuler l’implantation d’une station d’eau, d’aborder des thématiques tels que les bassins versants, l’hydrométrie, la microbiologie et la chimie.

À propos du C.I.EAU

Les installations sont situées au cœur de la Rivière des Mille Îles à l’intérieur même d’une station de production d’eau potable qui dessert plus de 100 000 résidents de Laval. Le C.I.EAU accueille annuellement près de 3000 élèves. Sa mission est de promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau.