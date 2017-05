Libération de chauves-souris

Hier au coucher du soleil, Éco-Nature et le Zoo de Granby, ont procédé à la remise en liberté de quinze grande chauves-souris brune (Eptesicus fuscus). Elles ont retrouvé un habitat de choix au Marais Miller à Rosemère. Ce site d’accueil est tout indiqué puisqu’il est apprécié des chauves-souris et qu’il est voué à la conservation; il sera intégré à l’agrandissement du Refuge Faunique de la Rivière-des-Mille-Îles qui vise la conservation de plus de 500 hectares de milieux naturels.

Les chauves-souris ont été recueillies par le Zoo de Granby au cours de l’hiver 2016-2017 après s’être retrouvées sans logis. Ne pouvant être relâchées à ce moment de l’année, elles sont demeurées en captivité au Zoo, où elles ont pu hiberner en attendant de retourner à la nature. Dans le contexte où certaines populations de chauves-souris connaissent un fort déclin au Québec, les initiatives visant à les aider sont dignes de mention. Éco-Nature remercie M. Louis Lazure, coordonnateur de la recherche au Zoo de Granby, qui a procédé à la libération des chauves-souris. Grâce à lui, quinze chauves-souris ont pris leur envol et regagné la liberté.

À propos d’Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses affluents, avec l’appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci. Fondé par des bénévoles d’Éco-Nature en 1987, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles offre une expérience écotouristique de qualité, dans le respect des milieux naturels, qui profite à près de 150 000 visiteurs annuellement.

