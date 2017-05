Nouvelle technologie testée sur le réseau de la STL

Au cours des derniers jours, la Société de transport de Laval (STL) a procédé à l’installation de cinq nouveaux afficheurs numériques alimentés à l’énergie solaire. Cette nouvelle technologie, développée par l’entreprise lavalloise Kalitec inc., a pour but d’offrir un approvisionnement énergétique plus efficace aux arrêts situés trop loin de points d’alimentation électrique du réseau traditionnel de la STL. Les cinq emplacements pour ces nouveaux afficheurs ont été sélectionnés pour représenter l’ensemble du réseau de la STL.



Présentement, 84 afficheurs numériques à alimentation électrique sont installés aux arrêts les plus achalandés du réseau de la STL et indiquent, en temps réel, le passage des prochains autobus. Les nouveaux afficheurs à énergie solaire sont d’autant plus utiles lorsque l’accessibilité au réseau électrique n’est pas possible. Les coûts de branchement sont alors moins coûteux et les délais d’installation sont diminués.

Les nouveaux afficheurs sont un peu plus compacts que ceux que l’on retrouve sur l’ensemble du réseau. Ces afficheurs sont reliés à un panneau voltaïque qui permet le ravitaillement de la batterie grâce à une énergie solaire 100 % renouvelable, gratuite et indépendante du réseau électrique régulier. L’information acheminée aux afficheurs, quant à elle, se fait par carte SIM intégrée par des données cellulaires.

« Après le dévoilement de notre Engagement qualité STL et de la nouvelle option de paiement par carte de crédit offerte dans certains autobus, voilà une autre annonce novatrice de la STL qui mise cette fois sur une technologie propre et performante », souligne David De Cotis, président de la Société de transport de Laval. « Ces panneaux à énergie solaire permettront à la STL d’atteindre une meilleure autonomie et une plus grande polyvalence dans son offre de service, elle qui compte plus de 2660 arrêts sur le territoire lavallois », ajoute M. De Cotis.



Emplacements des cinq nouveaux arrêts solaires de la STL :

Arrêt 41648 – avenue Francis-Hughes (face au siège social la STL)

Arrêt 41004 – boulevard Lévesque / rue des Noisetiers

Arrêt 42492 – boulevard Notre-Dame / 92e avenue

Arrêt 41810 – boulevard des Laurentides / rue Normont

Arrêt 41339 – boulevards de la Concorde et des Laurentides