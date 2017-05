Journée portes ouvertes à la Place Bell

La Place Bell de Laval ouvrira ses portes pour une journée toute spéciale le samedi 2 septembre prochain. Au programme : visite guidée de l’amphithéâtre et des installations sportives, activités extérieures sur sa place publique, musique, nourriture et animation. « Le moment est enfin venu pour les Lavallois d’entrer dans leur complexe. Ils y découvriront en primeur l’ensemble des installations sportives à leur disposition en plus de vivre l’ambiance des événements d’envergure qui s’y tiendront », souligne Marc Demers, maire de Laval.



La Ville de Laval, la Cité de la culture et du sport, evenko et Le Rocket de Laval ont travaillé de concert afin d’offrir une expérience des plus mémorables à tous les visiteurs. Il s’agira de la toute première occasion pour les Lavallois de visiter le complexe qui deviendra rapidement le carrefour de nombreuses activités culturelles et sportives du centre-ville de Laval.



Réservation en ligne nécessaire

Les participants intéressés doivent se procurer leur billet en ligne au www.placebell.ca. L’entrée est gratuite.



La Place Bell est située à un saut de la sortie 7 de l’Autoroute 15, à quelques pas de la station de métro Montmorency et est accessible à partir de plusieurs lignes d’autobus de la STL (horaires et trajets : www.stl.laval.qc.ca).