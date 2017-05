M. Gilles Bourgouin, de Laval, a remporté un lot de 22 095 $ à la machine à sous Quick Hit Platinum – Triple Blazing 7’s, au Casino de Montréal, le 9 mai dernier.

Réputé pour la variété de ses jeux et l’excellence de son service à la clientèle, le Casino de Montréal accueille chaque année près de six millions de visiteurs. Il propose une vaste gamme de divertissements – spectacles, restaurants, bars, environnement multimédia – en plus de se démarquer par son architecture emblématique.