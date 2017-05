La Grande Fête des pompiers de Laval est de retour

C’est du 2 au 4 juin prochain qu’aura lieu la 11e édition de la Grande Fête des pompiers de Laval. Les citoyens sont invités à se rendre à Centropolis afin de découvrir le monde des pompiers à travers des activités interactives sur la sécurité incendie. Des spectacles extérieurs pour toute la famille enflammeront également cette programmation originale ! L’événement est présenté par belairdirect, qui partage les mêmes préoccupations que le Service de sécurité incendie de Laval quant à la prévention et à l’importance de la sensibilisation sur les bons comportements à adopter.

Activités et spectacles gratuits pour toute la famille

La fin de semaine commencera en musique. Le vendredi 2 juin, la Grande Fête s’amorcera avec deux prestations sur la scène principale, en plein cœur de Centropolis. Un premier spectacle, celui de Simon Kearney, sera présenté dès 20 h. Une belle relève à découvrir! Suivra à 20 h 45 le spectacle du groupe de pompiers musiciens Mozaïk, avec la participation spéciale de Jonathan Painchaud.

Samedi et dimanche, de 9 h 30 à 16 h, le site sera animé par des activités et kiosques éducatifs sur la prévention en sécurité incendie : circuit dans une maison remplie de fumée, démonstration de désincarcération, simulation de feu de véhicule, cinéma et musée des pompiers, exposition de camions, et plus encore. Nouveauté cette année : des démonstrations de caméra thermique et des simulations de tremblement de terre !

Durant la soirée du samedi 3 juin, dès 20 h, les Lavallois sont invités à venir danser au rythme du Montreal Jazz Band, lors de notre soirée aux allures des années folles. Rendez-vous autour de la scène, située au cœur des terrasses les plus chics en ville !

Pour amuser les tout-petits, il y aura des mascottes, du maquillage, des amuseurs ambulants, de même que des spectacles sur la scène principale, dont Hisse et Ho présenté le samedi à 14 h 30 et Les Pourquoi 2, le retour du grand roux, présenté le dimanche à 15 h.

Défilé de camions de pompiers

Le populaire défilé de camions de pompiers, avec les véhicules de collection et leurs sirènes et klaxons entrainants, est prévu pour le samedi matin, dès 9 h 30, alors que le convoi se mettra en route à partir du garage Mondo (19, avenue Munck) dans le quartier industriel. Rendez-vous vers 10 h 30 sur la promenade de Centropolis pour assister à leur arrivée spectaculaire !

Volet culinaire : les recettes des recrues de l’année

Dès 11 h samedi et dimanche, des démonstrations culinaires alléchantes seront présentées par les pompiers recrues. La Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval présente de nouveau cette année l’activité « À vos chaudrons avec les pompiers ». Les recrues ont pour mission de cuisiner leurs meilleurs plats en rappelant aux spectateurs les comportements sécuritaires à adopter dans la cuisine.

Course des pompiers et premier marathon à Laval

Que ce soit sur une distance de 2, 5, 10, 21,1 km ou même la toute nouvelle distance de marathon de 42,2 km, dont le départ se fera à 7h au Centre communautaire Boileau, participez à la Course des pompiers. Le départ du 21,1 km sera donné à 8 h 30 à l’église Saint-Vincent-de-Paul, celui du 10 km à 9 h 15 au parc Rosaire-Gauthier, celui du 5 km à 9 h 45 au musée Armand-Frappier et le départ du 2 km sera donné à 11 h sous l’arche, à Centropolis.

Le volet course est présenté par Pomerleau, commanditaire principal de l’événement. Le trajet des diverses courses longe entre autres les rives de l’île Jésus et traverse des endroits emblématiques de Laval. L’arrivée de tous les coureurs se fait au cœur de la Grande fête des pompiers, à Centropolis, où chaque participant recevra une médaille de participation et une collation énergisante.

Le Défi 24 heures débute le samedi à 14 h pour se terminer le lendemain à la même heure. Huit équipes de dix participants se relayeront sans arrêt pendant 24 heures pour monter et descendre les marches de l’imposante structure métallique formée de deux tours de plus de 12 mètres de haut

(40 pieds) unies par une passerelle de 18 mètres : un défi de taille pour une bonne cause ! En effet, les dons amassés seront versés à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Beau temps, mauvais temps, les citoyens sont invités à venir fêter avec les pompiers à Laval du 2 au 4 juin !