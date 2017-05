La Ville dévoile la programmation de sa fête nationale

Voir la galerie de photos

Le 24 juin, pour une troisième année consécutive, le Centre de la nature de Laval sera l’hôte d’une fête nationale festive et audacieuse réunissant sur une même scène des piliers et des révélations de la musique québécoise.



« C’est avec une grande fierté que nous dévoilons aujourd’hui la programmation de notre fête nationale, un événement rassembleur qui a fait sa marque lors des deux dernières années. En plus des nombreuses activités en journée, nous sommes particulièrement heureux d’offrir aux spectateurs un spectacle varié, mettant en vedette des artistes de grande qualité », a déclaré le maire de Laval, Marc Demers.



Un spectacle pour tous les goûts

Le grand spectacle de la fête nationale à Laval, présenté gratuitement dès 21 h, sera haut en couleur, en souvenirs et en découvertes musicales grâce aux 15 artistes qui seront accompagnés d’une centaine de choristes des Petits Chanteurs de Laval.



Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Clémence Desrochers, Philippe Brach, Marie-Pierre Arthur, Alaclair Ensemble, Matt Holubowski, Marie Carmen, Alexe Gaudreault et Nanette Workman offriront chansons et collaborations audacieuses, proposées et mises en scène par Émilie Laforest, sous la direction musicale d’Alex McMahon et de ses musiciens. Un clin d’œil hommage aux grands groupes ayant marqué le Québec teintera ce concert unique.



La musique traditionnelle sera également à l’honneur avec le groupe Musique à bouches, qui réchauffera la foule sur la grande scène avant 21 h. De plus, Marc Béland se joindra à Émilie Monet et Elkhana Talbi (alias Queen Ka) pour la lecture d’un texte patriotique écrit et récité par ces deux jeunes femmes inspirantes à découvrir! Les traditionnels feux d’artifice concluront cette fête sur la musique électrisante du groupe Valaire.



Notons que plusieurs camions de cuisine de rue seront présents sur le site, qui sera accessible dès 18 h.



Des festivités toute la journée

En journée, une foule d’activités seront offertes sur le site enchanteur du Centre de la nature. Le tout débutera à 9 h avec trois tours cyclistes (parcours de 12, 54 et 90 km), dont le départ se fera à l’école Georges-Vanier. À 11 h, une cérémonie protocolaire permettra de rendre hommage au drapeau du Québec. À compter de midi, un spectacle d’orchestres et de chœurs sera offert sur la scène principale et un spectacle folklorique se tiendra sur la scène du Village des arts. Animation, clowns, maquillage, ateliers de cirque, jeux gonflables et chapiteau sur l’histoire et la géographie de Laval et du Québec compléteront la programmation de la journée. Pour tous les détails, rendez-vous sur le site Internet de l’organisme Fête nationale des Québécois à Laval : www.fnqlaval.quebec