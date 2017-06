Un réseau cyclable de 288 km à Laval d’ici 2019

Pour souligner la fin du mois du vélo, la Ville de Laval annonce aux cyclistes qu’elle bonifie, cette année encore, ses voies cyclables. Le réseau, qui comportait 206 km de voies cyclables en 2016, devrait en compter 288 km d’ici 2019. Les déplacements actifs vers le travail ou à des fins récréatives seront agrémentés de nouveaux aménagements sécuritaires.



Aménagements cyclables prévus en 2017

D’ici la fin 2017, les amateurs de vélo rouleront sur 40 nouveaux kilomètres : 27 km de voies cyclables et 13 km de voies cyclables bonifiées. Ces travaux comprennent le ralliement du sentier Oka―Mont-Saint-Hilaire, d’une longueur de 10 km sur le territoire de Laval, un projet en partenariat avec la Communauté métropolitaine de Montréal et le gouvernement du Québec et dont l’inauguration se fera en septembre. L’axe du boulevard Saint-Martin sera également aménagé avec des voies cyclables unidirectionnelles en direction est et ouest, d’une distance totale de 12 km. Rappelons que depuis 2016, les cyclistes empruntent plusieurs nouveaux tronçons sur les rues et boulevards suivants : Le Corbusier, Daniel-Johnson, Terry-Fox, Lesage, 15e Rue, Robin et Laval.



Les Lavallois de plus en plus actifs à vélo

Selon une étude réalisée par Vélo Québec pour la Ville de Laval, 55 % des adultes et 85 % des enfants et adolescents avaient enfourché leur vélo au cours de l’année 2015. Chaque semaine, les Lavallois parcourent une moyenne de 40 km à vélo. La moitié d’entre eux utilisent leur bicyclette comme moyen de transport pour se rendre au travail ou à l’école. L’état du vélo à Laval est disponible sur le site de Vélo Québec, en cliquant ici : http://www.velo.qc.ca/files/file/expertise/VQ_EDV2015_Laval.pdf.



« La Ville de Laval a choisi de valoriser la mobilité active, parce qu’elle a à cœur la santé de ses citoyens. Pour y arriver, elle s’assure que l’optimisation du réseau cyclable prend en compte les besoins des cyclistes lavallois. Désormais, chaque fois que des travaux de réhabilitations, de réfections ou de développement du réseau routier le permettent, nous intégrerons l’aménagement de voies cyclables », explique le maire de Laval, Marc Demers.



Projet pilote vélo-bus-taxi

Un projet pilote de voie partagée vélo-bus-taxi est en cours dans le quartier Chomedey, sur le boulevard Curé-Labelle, entre le boulevard Saint-Martin et le pont Lachapelle. Le tronçon sera désormais accessible aux cyclistes à des moments précis pour transiter vers Montréal. Mentionnons également que tous les autobus de la Société de transport de Laval sont équipés de Cyclobus. Gratuits et d’usage facile, les supports à vélo permettent aux usagers de franchir de plus grandes distances en combinant vélo et autobus.



Laval, une ville vélosympathique

La Ville de Laval a reçu une mention honorable dans le cadre de la Certification vélosympathique. Ce programme permet d’obtenir des outils et des services de soutien ainsi qu’une certification en reconnaissance des mesures prises pour promouvoir la pratique du vélo. Laval fait partie des 11 municipalités du Québec à avoir déposé leur candidature. « Par ses actions d’encouragement du vélo auprès de ses citoyens et par l’adoption de plans et de politiques qui considèrent les besoins des cyclistes, la Ville démontre sa réelle volonté de développer une culture vélo dans sa collectivité. », souligne Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.



Laval à vélo : une troisième édition attendue!

La 3e édition de l’événement cycliste Laval à vélo, organisé en collaboration avec Vélo Québec, aura lieu le 17 septembre prochain au Centre de la nature. Trois parcours longeront les berges de la rivière des Prairies pour le plus grand plaisir de tous. Les participants peuvent profiter d’un tarif réduit jusqu’au 26 juin. Inscription en ligne à lavalavelo.laval.ca (https://www.laval.ca/Pages/Fr/laval-a-velo.aspx)



Plan directeur du réseau cyclable de Laval

Il y a quelques mois, la Ville a déposé son plan directeur visant à développer son réseau cyclable. Ce plan a notamment pour objectif d’améliorer la connectivité du réseau, d’assurer un accès au transport en commun ainsi qu’au secteur du centre-ville et à tous les attraits de la ville, en plus de consolider les aménagements existants. La Ville veut aussi poursuivre le développement de son réseau cyclable récréotouristique et garantir une cohabitation harmonieuse entre vélo et transport en commun.