Le Collège Montmorency fier de ses finissants

Le Collège Montmorency a rendu hommage à ses finissantes et à ses finissants de l’année 2016-2017, le 30 mai dernier à la Salle André-Mathieu. Lors des traditionnelles cérémonies de fin d’études, plus de 500 étudiantes et étudiants ont défilé sur scène, sous les applaudissements de leurs parents et amis ainsi que des professeurs et membres du personnel qui les ont accompagnés durant leur passage au Collège. Ayant terminé un programme de formation continue menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou un programme technique ou préuniversitaire menant à un diplôme d’études collégiales (DEC), ils se préparent à intégrer le marché du travail ou à poursuivre des études universitaires.

Chad Verilli, finissant en Arts, lettres et communication, profil Cinéma, et Alaa Hassanein, finissante en Sciences humaines, profil Monde et sociétés, ont livré de vibrants témoignages. « Il est maintenant temps pour nous les finissants de mettre tous nos talents au profit de notre société, de nos familles et de nous-mêmes. En tant que porteurs de changement, je vous souhaite un bon succès à tous! », a lancé Alaa Hassanein.

Ces nouveaux finissants rejoignent les rangs de plus de 45 000 diplômés montmorenciens qui œuvrent dans divers domaines. « On les croise dans les hôpitaux, dans les musées, sur les chantiers de construction, dans les firmes d’architecture, de génie et d’informatique, dans les casernes, dans les centres de la petite enfance… à Montréal, à Laval, dans plusieurs régions du Québec et du Canada et à l’international! Ils construisent notre société au quotidien et laissent leur marque chacun à leur façon », soulignait le directeur général, Hervé Pilon.

Les cérémonies de fin d’études représentent à la fois une célébration de la réussite et la concrétisation de la mission éducative de l’établissement, qui consiste à former des citoyens compétents, engagés et ouverts. Chose certaine, le Collège est très fier de ses finissantes et de ses finissants et leur souhaite une vie professionnelle stimulante et remplie de succès.