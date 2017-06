Deux nominations au Service des achats et de la gestion contractuelle de la Ville de Laval

Dans le cadre de sa réunion du 6 juin, le conseil municipal de la Ville de Laval a entériné la nomination d’Éric Lécrouart et de Marisol Charland aux postes respectifs de directeur et d’assistante-directrice du Service des achats et de la gestion contractuelle. Comme responsables du service duquel incombent les acquisitions de biens et services de l’organisation, ces dirigeants jouent un rôle de premier plan en ce qui a trait aux relations avec la communauté d’affaires lavalloise ainsi qu’avec les nombreux fournisseurs de la Municipalité. Il s’agit, dans les deux cas, d’une promotion puisque monsieur Lécrouart est à l’emploi de la Ville de Laval depuis 2013 tandis que madame Charland y œuvre depuis 2015.



Carole Imbeault, directrice générale adjointe de la Ville de Laval, se réjouit de la qualité des ressources de l’organisation qui ont permis de pourvoir à l’interne ces deux postes stratégiques : « Comme assistant-directeur, monsieur Lécrouart a mis en place des démarches d’amélioration continue en lien avec les objectifs de la vision stratégique et de la transformation organisationnelle de la Ville de Laval, a-t-elle confirmé. Madame Charland, à titre d’adjointe exécutive, a pour sa part travaillé à plusieurs dossiers stratégiques de la Ville, notamment en matière d’approvisionnement et de stratégie immobilière. Leurs expériences cumulées confirment la gestion professionnelle et transparente qui prévaut au Service des achats et de la gestion contractuelle de la Ville de Laval », a-t-elle conclu.



Éric Lécrouart

Ingénieur de formation, Éric Lécrouart était auparavant assistant-directeur au Service des achats et de la gestion contractuelle de la Ville de Laval. À ce titre, alors qu’il était à la tête d’une équipe de plus de 60 personnes, il a favorisé l’implantation des pratiques exemplaires en matière d’approvisionnement, d’amélioration, de standardisation et de développement stratégique. Il avait auparavant piloté des grands projets industriels au Québec, dans l’Ouest canadien et à l’international, à titre de directeur aux approvisionnements, services, biens et contrats de construction dans le secteur des mines et métaux.



Marisol Charland

Avocate, madame Charland détient également un certificat en administration des affaires ainsi qu’une maîtrise en administration publique en gestion municipale. Elle a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de municipalités, soit à titre de directrice générale ou de directrice générale adjointe, et ce, pendant plus de 12 ans. Comme adjointe exécutive à la directrice générale adjointe de la Ville de Laval depuis 2015, madame Charland a participé à plusieurs dossiers se rapportant aux achats et à la gestion contractuelle de l’organisation.