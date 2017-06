Nouveau parc près de la station de métro Cartier

Le 8 juin, lors d’une soirée d’information sur la revitalisation du secteur de la station de métro Cartier, la Ville de Laval a annoncé l’acquisition d’un immeuble à des fins de parc et d’espace vert. L’annonce a été accueillie très favorablement par la centaine de participants, impatients de voir leur quartier se transformer en un milieu de vie plus agréable et dynamique. Le terrain et son bâtiment sont situés à l’intersection du boulevard des Prairies et de la rue Saint-Hubert, dans le quartier Pont-Viau. Le lot acquis occupe une superficie de 775 mètres carrés. Un montant de 2,2 M$ est prévu au Programme triennal d’immobilisations 2016-2018 pour l'aménagement de cette nouvelle place publique.



Un pas de plus vers la conciliation des milieux urbains et naturels

« Nous venons de poser un premier geste qui va activer la transformation du secteur du métro Cartier. Il démontre à la population notre désir de rendre Laval véritablement urbaine de nature. En plus d’ajouter un espace vert sur notre territoire, nous offrirons un espace de détente et de loisirs en bordure de la rivière des Prairies, tout en améliorant le coup d’œil à l’entrée de la ville », précise le maire, Marc Demers. Les abords de la station de métro Cartier font partie des quatre projets urbains structurants de Laval. Désigné comme prioritaire, le réaménagement de ce secteur est un projet d’envergure tant à l’échelle locale que pour l’ensemble du territoire.



Promenade riveraine en 2018 : consultations à venir

À l’été 2018, la Ville souhaite aménager le boulevard des Prairies entre le pont Viau et la rue du Pont-Viau afin d’accueillir les visiteurs dans un espace propice à la contemplation et à la socialisation. Ainsi, les 13 juillet et 12 août prochains, les citoyens sont invités à rêver leur future promenade riveraine lors d’activités de création collective. Ils pourront partager leurs idées pour rendre cet espace vivant et animé. Inscription requise à www.repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier.



Pour réaliser ce mandat, la Ville de Laval travaille en collaboration avec La Pépinière, un organisme à but non lucratif dédié à la revitalisation de sites urbains sous-exploités en favorisant l’implication des communautés locales. L’organisme a plusieurs réalisations notoires à son actif, comme les jardins Gamelin et les jardineries au pied du stade olympique, à Montréal.



Pour le suivi du projet et pour consulter les rapports des dernières consultations, visiter le www.repensonslaval.ca.