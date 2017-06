Ajout d’une 2e journée pour les portes ouvertes à la Place Bell

La Place Bell de Laval ouvrira ses portes pour une deuxième journée, soit le 1er septembre prochain, dès 12 h. Cette journée s’ajoute au 2 septembre déjà annoncé. Au programme : visite guidée de l’amphithéâtre et des installations sportives, activités extérieures sur sa place publique, musique, nourriture et animation.



Réservation en ligne nécessaire

Les participants intéressés doivent se procurer leur billet en ligne au www.placebell.ca. L’entrée est gratuite.



La Ville de Laval, la Cité de la culture et du sport, evenko et Le Rocket de Laval ont travaillé de concert afin d’offrir une expérience des plus mémorables à tous les visiteurs. Il s’agira de la toute première occasion pour les Lavallois de visiter le complexe qui deviendra rapidement le carrefour de nombreuses activités culturelles et sportives du centre-ville de Laval.